Çocuklara Neşeli Orman Müzikali

ISPARTA Belediyesi Şehir Tiyatrosu, ISPARTA Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatlarıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Belediye Şehir Tiyatrosu, perdelerini Neşeli Orman Müzikali adlı çocuk tiyatrosu ile açtı.

OYUN BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Belediye Kültür Sineması'nda sahnelenen Neşeli Orman Müzikalinde çocuklar neşeli bir gün geçirdi. Salonun tıklım tıklım dolduğu oyun Uğur Akar tarafından yazılırken, oyun bir ormanda arı, ayı, zürafa, tavşan ve köpek karakterlerinin doğruluk üzerine kurulan arkadaşlıklarını anlatıyor.