Cinayet bilmecesi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Hüseyin Zeki Yıldırım'ı (28) öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan 3 sanık Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. 'Kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle haklarında dava açılan ve aynı otelde çalışan Yusuf Kabak (19), Fatih Gırgıç (20) ve Mehmet Polat (19) suçlamaları reddetti. Fatih Gırgıç ve Mehmet Polat, sigara için ateş istedikleri Yıldırım'ın, Yusuf Kabak'a küfretmesi nedeniyle kavga çıktığını iddia ederek, Kabak'ı suçladı. Her iki isim de bıçaklanma anını görmediğini ama Kabak'ın tişörtünde kan olduğunu gördüklerini iddia etti.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Yusuf Kabak ise iki arkadaşının cinayeti üzerine yıkmaya çalıştıklarını öne sürdü. Kabak, "Bıçaklanma anını görmedim. Fatih'le boğuşuyordu. İkisi birlikte yere düştü. Maktul düşünce sırtındaki bıçağın sapını gördüm. Yerden kalkmaya çalışırken göğsünden oluk oluk kan akıyordu. Diğer sanıklar 'Ben vurmadım' diyor. Ben de vurmadım. Bu adamı kim öldürdü? Kendi kendini mi vurdu? Mehmet bana nezarette, bıçağı Fatih'in elinde gördüğünü, bunu huzurunuzda anlatacağını söyledi ama burada farklı şeyler söyledi" diye konuştu. Tanık olarak dinlenen market sahibi Hasan Doğmuş ise "Üç kişi ölen çocuğa vuruyordu, arbede vardı. Maktul yere düşünce üçü birden tekmeledi. Marketten birkaç kişi çıktık. Bizi kalabalık görünce kaçtılar. Adam bize doğru gelirken yere düştü. Sırtındaki bıçağı o zaman gördüm. Hemen 112'yi aradım" dedi. Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi. Korkunç olay Kızılot Mahallesi'nde 17 Mayıs'ta yaşanmıştı. Yıldırım çıkan kavgada 4 bıçak darbesiyle öldürülmüştü.