Kanlı hesaplaşma

BURDUR'UN Çavdır ilçesine bağlı Söğüt beldesinde kahvehane işleten Vedat Özcan (32) aynı beldede yaşayan Mehmet Şahiner (35) tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. Önceki gün kahvehaneye gelen müşteriler iş yeri sahibi Vedat Özcan'ın kanlar içinde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Özcan'ın silahla vurularak öldürüldüğünü belirledi.

TESLİM OLDU

Cinayeti öğrenen Özcan'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Otopsi işlemlerinin ardından cenaze toprağa verilmek üzere Sögüt beldesine gönderildi. Cinayetin ardından kayıplara karışan Mehmet Şahiner ise Antalya'nın Alanya ilçesinde Konaklı Jandarma Karakolu'na suç aleti tabanca ile birlikte teslim oldu. Jandarmadaki ifadelerin ardından Şahiner çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

55 YIL SONRA İLK OLAY

Cinayetin alacak verecek meselesi yüzünden işlendiği iddia edildi. Söğüt sakinleri beldelerinde 55 yıl sonra ilk kez cinayet olayının yaşandığını bildirdi.