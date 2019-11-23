Turunç reçeline kabak rakip oldu

TÜRKİYE'DE 'reçel' denildiğinde akla gelen ilk şehir olan Antalya'da faaliyet gösterilen Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) reçele akademik bir dokunuş yapıyor. Yıllık 50 ton reçel üretilen BATEM'de kasım- ocak döneminde turunçgil kabuk reçelleri, yazın domates, karpuz kabuğu gibi ürünler, üretim merkezinde reçele dönüşüyor. BATEM, şimdi de bal kabağı reçeli yapımına başlandı.

4 SAAT ŞEKERLE KAYNIYOR

BATEM Ürün Değerlendirme ve Geliştirme Sorumlusu Gıda Yüksek Mühendisi Demet Yıldız Turgut, amaçlarının sektöre rol model olmak olduğunu söyledi. Antalya'nın turunç reçeliyle ün saldığını hatırlatan Turgut, şeker ile toplam 4 saat kaynatılarak yapılan bal kabağı reçelinin de iddialı bir ürün olacağını açıkladı.