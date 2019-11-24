Haber Hattı

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BUGÜN NELER OLDU

KayserıTekden Lisesi öğrencilerinden oluşan 25 kişilik dalgıç grubu, Antalya'nın Kaş ilçesinde dalış eğitimlerini tamamladı. Marmara Üniversite Öğretim Üyesi Korhan Güler ile Osman Levent Cacekli'den bir hafta dalış eğitimi alan 15 öğrenci, eğitimlerini başarıyla bitirerek diploma almaya kak kazandı. Dalgıç ekibi, 20 metre derinlikte batırılmış tank ve teknenin olduğu yerlerde ayrı ayrı dalış yaptı. Öğrenciler, kurs sonunda tank üzerinde Türk bayrağı açarak poz verdi.KemerBelediye Başkanı Necati Topaloğlu, bir rehabilitasyon merkezindeki özel çocuklarla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği kapsamında ebru çalışması yaptı. Başkan Topaloğlu, özel çocuklarla ebru sanatı yaptıkları sırada çok eğlendiklerini ve mutlu olduklarını belirterek, "Bu harika çocuklarımız güzel bir çalışma yapmış. Engelli öğrencileri toplum içerisine sokmamaya çalışan insanlar var. Sonuçta bu çocuklar bizim bir parçamız" diye konuştu.TürkiyeYardım Sevenler Derneği (TYSD) Antalya Şubesi'nce bir mağaza tarafından bağışlanan 100 adet damatlık ve takım elbise, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Dernek Başkanı Havva Koca, ihtiyaç sahibi birçok aileden evlenecek gençler için damatlık ve takım elbise talebi aldıklarını, irtibata geçtikleri bir mağazanın da kendilerine bağışta bulunduğunu söyledi. Koca, "Kıyafetleri gruplandırıp, ailelere adreslerinde teslim ettik. Yuva kuracakları için biz de onlar kadar mutlu olduk" dedi.sparta'daTürk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sanatlarını tanıtmak ve yaşatmak amacıyla Kültür Müdürlüğü tarafından açılan kurslarda ortaya çıkarılan eserler sanatseverlerle buluşturuldu. Tezhip, Minyatür, Ebru, Davul Derisinden Aksesuar Yapımı ve Keçe kurslarında el emeği göz nuruyla ortaya çıkarılan eserlerin yer aldığı serginin açılışı Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu tarafından gerçekleştirildi. Seymenoğlu, "Sanatın her alanındaki faaliyetleri destekleğiz" dedi.