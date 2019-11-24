Köylere MOBESE

BUGÜN NELER OLDU

Antalya Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek ve AK Parti İlçe Başkanı Kemal Sancaktar, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan ile birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etti. Başkan İşlek, "52 köyümüzün güvenliği açısından giriş ve çıkışlarına yapmayı planladığımız ve 2 ay önce projesini bitirdiğimiz MOBESE sistemi için kendisinden destek istedik. Bakanımız hemen talimatlarını verdi ve bu hafta içerisinde ilçemize gönderilmek üzere 500 bin TL projemize hibe katkısı sundu" dedi.Başkan İşlek, önümüzdeki hafta köylerin kamera sistemleriyle ilgili çalışmalara başlanacağını belirtti. İşlek, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu sadece MOBESE sistemi değil aynı zamanda Hükümet Konağı ve Emniyet Müdürlüğü binasının yapımı içinde destek olacaklarını ifade etti. Devletimizin desteği ile Korkuteli en iyi hizmeti almaya devam edecek" diye konuştu.