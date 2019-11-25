Bağımlılığa karşı savaş

BURDUR Valiliği tarafından yürütülen Uyuşturucuyla Mücadele Projesi kapsamında 'Umuda Kapı Açıyorum Hayata Tutunuyorum' projesine Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) de destek verecek. Bu kapsamda Vali Hasan Şıldak ile MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz arasında 2 yıllık iş birliği protokolü imzalandı. Yapılan ikili anlaşma sonrasında MAKÜ uyuşturucu ile mücadeleye etkin bir şekilde destek vermeye başladı.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Bu kapsamda öncelikle Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Karaca başkanlığında uyuşturucu ile mücadele çalışma grubu kuruldu. Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü'ndeki 350 öğrenciye 'Madde Bağımlılığında Tedavi Süreci' konulu konferans verildi. MAKÜ Güvenlik Görevlileri konu ile ilgili eğitimlere tabi tutuldu.