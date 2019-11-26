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Gelenek bozulmadı

Kemer’in CHP’li eski Başkanı Gül’ün harcamalarını eleştiren DSP’li Topaloğlu, aynı hataya kendisi düştü. Belediye Özel Kalem Müdürlüğü için 8.3 milyon lira harcama bütçesi ayrıldı

Giriş Tarihi: 26.11.2019
Gelenek bozulmadı
Antalya Kemer Belediyesi'nin 2020 yılı bütçesi şaşırttı. CHP'li Mustafa Gül döneminden belediyeyi 60 milyon lira borçla devraldığını belirterek tasarruf hamlesine giriştiğini belirten DSP'li emekli öğretmen Necati Topaloğlu yönetiminin bütçesindeki Özel Kalem Müdürlüğü bütçesi tartışma çıkardı.

BÜTÇENİN YÜZDE 6.5'İ
Büyükşehir Belediyesi meclisinde oy birliği ile kabul edilen bütçede, temsil, ağırlama, tören giderleri dahilindeki Özel Kalem Müdürlüğü bütçesi 8 milyon 300 bin lira olarak belirlendi. Kemer Belediyesi'nin toplam bütçesi ise 123 milyon oldu. Yani bütçenin yaklaşık yüzde 6.5'i temsil ve ağırlama için harcanacak.

BÜYÜKŞEHİR'İN 4 KATI
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 3.4 milyar liralık dev bütçesine karşın Özel Kalem Müdürlüğü'nün toplam bütçesi ise 2 milyon lira olarak açıklandı. Kemer Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü'nün bütçesinin ise, Büyükşehir'in 4 katı büyüklüğünde olması kafaları karıştırdı.
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