Gelenek bozulmadı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya Kemer Belediyesi'nin 2020 yılı bütçesi şaşırttı. CHP'li Mustafa Gül döneminden belediyeyi 60 milyon lira borçla devraldığını belirterek tasarruf hamlesine giriştiğini belirten DSP'li emekli öğretmen Necati Topaloğlu yönetiminin bütçesindeki Özel Kalem Müdürlüğü bütçesi tartışma çıkardı.Büyükşehir Belediyesi meclisinde oy birliği ile kabul edilen bütçede, temsil, ağırlama, tören giderleri dahilindeki Özel Kalem Müdürlüğü bütçesi 8 milyon 300 bin lira olarak belirlendi. Kemer Belediyesi'nin toplam bütçesi ise 123 milyon oldu. Yani bütçenin yaklaşık yüzde 6.5'i temsil ve ağırlama için harcanacak.Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 3.4 milyar liralık dev bütçesine karşın Özel Kalem Müdürlüğü'nün toplam bütçesi ise 2 milyon lira olarak açıklandı. Kemer Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü'nün bütçesinin ise, Büyükşehir'in 4 katı büyüklüğünde olması kafaları karıştırdı.