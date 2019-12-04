Parti binasında panik

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ANTALYA'NIN Muratpaşa ilçesi Portakalçiçeği Bulvarı'nda yer alan İYİ Parti İl Başkanlığı'nda dün saat 11.00 sıralarında elektrik aksamındaki arıza nedeniyle yangın çıktı. Partililerin ihbarı üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Partililer binayı hemen tahliye ederken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.Yangın nedeniyle parti binasında zarar meydana geldi. Partililer televizyondan grup toplantısını izledikleri sırada önce elektriğin kesildiğini, ardından yangın çıktığını söyledi. Polis ve itfaiye, yangınla ilgili inceleme başlattı. Yangında dumandan etkilenen İl Başkan Yardımcısı ve Sekreteri Yusuf Vermez, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.