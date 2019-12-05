DokumaPark yaşıyor

BUGÜN NELER OLDU

Antalya şehir merkezinin en büyük yeşil alanlarından biri olan ve içerisinde birçok müze bulunan Dokumapark'ta etkinlikler sürüyor. Festivallere, açık hava sinema gösterisine ev sahipliği yapan DokumaPark'ta son olarak geleneksel Antalya mutfağının önemli yemeklerinden olan keşkek ikramı yapıldı.Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Antalya düğünlerinin vazgeçilmez yemeği olan keşkek ikram ettik. Hem güzel bir vakti paylaştık hem de kent sakinlerimizin damaklarında güzel bir anı bıraktık" diye konuştu. Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, daha sonra Dokumapark'ta kurulan belediyenin 'El Emeği Çarşısı'nı ziyaret etti. Tütüncü, satış tezgâhlarının başındaki kadınlara bol kazançlar dileğinde bulunduğu ve onların el emeği, göz nuru eserlerini inceledi.