Hentbolda zorlu sınav

BUGÜN NELER OLDU

Hentbol Süper Lig'de mücadele eden Antalyaspor Erkek Hentbol Takımı, bugün Ankara'da Spor Toto ile saat 13.00'te THF Spor Salonu'nda karşılaşacak. Kadınlar Hentbol Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında ise Muratpaşa Belediyespor, lider Kastamonu Belediyesi'ne konuk olacak. Kastamonu Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma pazar saat 15.00'te başlayacak.KAZANMAK ZORUNDALARIşık,ifadelerini kullandı.Paşanın Melekleri de zorlu deplasmandanmutlak galibiyet bekliyor.8 puanla ligde 4'üncü sıradayer alan Muratpaşa Belediyespor'unzirve iddiasını sürdürmesimutlak kazanması gerekiyor.