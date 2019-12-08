Hentbolda zorlu sınav

Hentbol Süper Lig'de mücadele eden Antalyaspor Erkek Hentbol Takımı, bugün Ankara'da Spor Toto ile saat 13.00'te THF Spor Salonu'nda karşılaşacak. Kadınlar Hentbol Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında ise Muratpaşa Belediyespor, lider Kastamonu Belediyesi'ne konuk olacak. Kastamonu Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma pazar saat 15.00'te başlayacak. Antalyaspor Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Fatih Işık, geçen hafta MYK Hentbol Takımını Antalya'da 28-19 mağlup ederek ligde 4'üncü sıraya çıktıklarını söyledi.
KAZANMAK ZORUNDALAR
Işık, "Bugün iyi bir takıma karşı zorlu bir maça çıkacağız. Onlar da 5'inci sırada. Kazanan takım ilk 4 açısından güzel bir avantaj yakalayacak. Parolamız mutlak galibiyet"
ifadelerini kullandı.
Paşanın Melekleri de zorlu deplasmandan
mutlak galibiyet bekliyor.
8 puanla ligde 4'üncü sırada
yer alan Muratpaşa Belediyespor'un
zirve iddiasını sürdürmesi
mutlak kazanması gerekiyor.