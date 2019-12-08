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Hentbolda zorlu sınav

’de mücadele eden , bugün ile karşılaşacak Liginde ise Muratpaşa Belediye, lider Belediyesi’ne rakip olacak

Giriş Tarihi: 8.12.2019
Hentbolda zorlu sınav
Hentbol Süper Lig'de mücadele eden Antalyaspor Erkek Hentbol Takımı, bugün Ankara'da Spor Toto ile saat 13.00'te THF Spor Salonu'nda karşılaşacak. Kadınlar Hentbol Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında ise Muratpaşa Belediyespor, lider Kastamonu Belediyesi'ne konuk olacak. Kastamonu Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma pazar saat 15.00'te başlayacak. Antalyaspor Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Fatih Işık, geçen hafta MYK Hentbol Takımını Antalya'da 28-19 mağlup ederek ligde 4'üncü sıraya çıktıklarını söyledi. KAZANMAK ZORUNDALAR
Işık, "Bugün iyi bir takıma karşı zorlu bir maça çıkacağız. Onlar da 5'inci sırada. Kazanan takım ilk 4 açısından güzel bir avantaj yakalayacak. Parolamız mutlak galibiyet" ifadelerini kullandı. Paşanın Melekleri de zorlu deplasmandan mutlak galibiyet bekliyor. 8 puanla ligde 4'üncü sırada yer alan Muratpaşa Belediyespor'un zirve iddiasını sürdürmesi mutlak kazanması gerekiyor.
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Hentbolda zorlu sınav
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