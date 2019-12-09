Engelli çocuk yangında öldü

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ANTALYA'NIN Aksu ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen zihinsel ve bedensel engelli 10 yaşındaki İbrahim Paşa Kaya, kaldırıldığı sağlık merkezinde hayatını kaybetti. Olay, Karaçallı Mahallesi Sahil Caddesi üzerindeki müstakil bir evde yaşandı.Yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışan vatandaşlar içeride bulunan Aksu İlkokulu Özel Eğitim Sınıfları orta hafif sınıfı öğrencisi 10 yaşındaki İbrahim Paşa Kaya'yı dışarı çıkardı. Bacağında yanık bulunan ve dumandan etkilendiği belirlenen Kaya, hemen Aksu Semt Polikliniğine kaldırıldı. 10 yaşındaki İbrahim burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.