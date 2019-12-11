Felçlilerin umudu oldu

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA, 4 yıl önce break dans yaparken, düşmesi sonucu boynundan aşağısı felç olan Emre Kara (31), telefonun dokunmatik kalemini ağzıyla kullanarak, çektiği videolarla fenomen oldu. Çin'de yaşayan Türk girişimci Mehmet Türker (29), felçli hastaların sadece baş hareketleriyle akıllı telefon ve bilgisayar kullanabildiği özel gözlüğü Kara'ya hediye etti. Emre Kara, artık videolarını daha rahat çekiyor. Emre Kara'nın azim hikayesini haberde gördüğünü anlatan Türker ise "İnşallah o cihazla da güzel işler yapar" dedi.