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’da uzay eğitimi

Giriş Tarihi: 14.12.2019
NASA’da uzay eğitimi
BILFEN Antalya Liseleri'nin NASA gelenegi bu sene de devam etti. ABD'nin New York ve Florida eyaletlerini kapsayan 9 günlük geziye katılan Bilfen Antalya Liseleri'nden bir grup ögrenci yogun bir egitim programının yanı sıra keyifli etkinliklere de katılma fırsatı yakaladı.

MARS'TA YASAM
Yenilenen 'ISS 3 - Day Camp Program'ı kapsamında NASA'da üç günlük akademik egitim alan ögrenciler, astronotların dünyasına girdi. Simülatör yardımıyla Mars'ta üstlendikleri görevleri tamamlayan ögrenciler, VR gözlüklerle Mars'ın etrafında olusturulması düsünülen arastırma istasyonunun tamirini yaptılar. Mars üzerindeki sartların olusturuldugu laboratuvarlarda bitki yetistirme ve analiz etme gibi birçok görevi de basarı ile tamamlayan gençler, üç gün boyunca Mars'ta yasamı deneyimledi. Orlando'da dikey rüzgâr tüneli ortamına da girerek, uçus güvenligi egitimi de aldı.
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NASA’da uzay eğitimi
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