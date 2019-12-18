Film gibi kurtarma operasyonu

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ANTALYA'DA Rusya uyruklu anneleri Ekaterina E'nin yanındayken 13 ay önce kaybolan çocuğu Irmak Liona (5) ve Edgar'ı (4) bulmak için çalışma yürüten Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çocukları Denizli'de buldu. Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesi'ndeki film gibi operasyonun detayları da ortaya çıktı. JASAT ekipleri, fiziki ve teknik takiple çocukların adreslerinin belirlenememesi üzerine farklı bir yol izlemeye karar verdi.Kimliklerini gizleyen iki jandarma, çocukların yerini bildiğini kabul etmeyen baba Bekir A. ile mevsimlik işçi gibi temas kurdu. Jandarmalar, Bekir A'nın gösterdiği bağ ve tarlalarda 10 gün çalıştı. Bekir A, gerçek kimliğini bilmediği jandarmayı, kalmaları için, çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu çiftin yaşadığı Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesi'ndeki eve götürünce, operasyon için düğmeye basıldı. Operasyonla çocuklar I.L.A ve E.A, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerince, Rusya'dan anneleri gelinceye kadar korumaya alındı. Gözaltına alınan baba Bekir A. ile Suriyeli çift, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.