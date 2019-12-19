Başarılı olmak için ellerim patlayana kadar çalıştım

Geçen hafta İsrail'de düzenlenen Yıldızlar ve U15 Avrupa Şampiyonası'nda da 81 kiloda koparma, silkme ve toplamda altın madalya kazanarak, Avrupa Şampiyonu olan 15 yaşındaki Aleyna Kurnaz, başarının öyküsünü anlattı. Antalya'da ailesinin yönlendirmesiyle dövüş sporuna başladığını anlatan Aleyna Kaymaz, bir süre sonra halter antrenörü Ekrem Celil'in dikkatini çektiğini ve kendisine halteri sevdirdiğini söyledi.
BAŞARISINI TESCİLLEDİ
Antalya Spor Salonu'nda 2 yıldır antrenman yaptığını belirten Aleyna Kurnaz, "Geçen yıl U15 Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldum. Şampiyonada koparmada 68 kilo, silkmede 81 kilo ve toplamda 159 kiloyla 3 Türkiye rekoru kırdım.
Bu yıl mart ayında Kemer'de düzenlenen şampiyonada 69 kilo koparma, 85 kilo silkme olmak üzere toplamda 154 kiloyla yeni rekorlara adımı yazdırdım. Türkiye Şampiyonluğu'nun yanı sıra 2 yılda 2 şampiyonluk kazanıp, 6 rekor kırarak başarımı tescil ettim"
dedi. İsrail'de düzenlenen Yıldızlar ve U15 Avrupa Şampiyonası'nda da 81 kiloda koparma, silkme ve toplamda altın madalya kazanarak, Avrupa Şampiyonu olan ve üç kategoride Avrupa rekoru kıran genç sporcu başarılarıyla spor tarihine adını yazdırdı.
HEDEFİ OLİMPİYATLARA KATILABİLMEK
Gelecek yıl yapılacak Dünya Şampiyonluğu'na hazırlanan Aleyna Kurnaz, "İki yıl Türkiye şampiyonluğu kazandım ve rekorlar kırdım. Avrupa Şampiyonası'nda yine rekor kırarak, 3 madalya kazandım ve büyük gurur yaşadım. Avrupa Şampiyonu olmak için ellerim patlayana kadar çalıştım. Hedefim dünya şampiyonluğu kazanmak. 2024'te olimpiyata katılıp, birinci olmak istiyorum"
şeklinde konuştu.
HOCASI ONUNLA GURUR DUYUYOR
ALEYNA'NIN
antrenörü Ekrem Celil ise sporcusunun başarısıyla gurur duyduğunu belirtti. Dünya ve Avrupa Şampiyonu eski milli sporcu olduğunu anlatan Celil, "Başarılı spor hayatımın ardından antrenör olarak, sporcularıma adadım kendimi. Eski milli sporcu olarak unutulsak da sporcularımın başarılarıyla gururlanıyorum"
ifadelerini kullandı.