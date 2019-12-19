Başarılı olmak için ellerim patlayana kadar çalıştım

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Geçen hafta İsrail'de düzenlenen Yıldızlar ve U15 Avrupa Şampiyonası'nda da 81 kiloda koparma, silkme ve toplamda altın madalya kazanarak, Avrupa Şampiyonu olan 15 yaşındaki Aleyna Kurnaz, başarının öyküsünü anlattı. Antalya'da ailesinin yönlendirmesiyle dövüş sporuna başladığını anlatan Aleyna Kaymaz,Antalya Spor Salonu'nda 2 yıldır antrenman yaptığını belirten Aleyna Kurnaz, "Geçen yıl U15 Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldum. Şampiyonada koparmada 68 kilo, silkmede 81 kilo ve toplamda 159 kiloylaBu yıl mart ayında Kemer'de düzenlenen şampiyonada 69 kilo koparma, 85 kilo silkme olmak üzere toplamda 154 kiloyla yeni rekorlara adımı yazdırdım.dedi. İsrail'de düzenlenen Yıldızlar ve U15 Avrupa Şampiyonası'nda da 81 kiloda koparma, silkme ve toplamda altın madalya kazanarak,Gelecek yıl yapılacak Dünya Şampiyonluğu'na hazırlanan Aleyna Kurnaz, "İki yıl Türkiye şampiyonluğu kazandım ve rekorlar kırdım. Avrupa Şampiyonası'nda yine rekor kırarak, 3 madalya kazandım ve büyük gurur yaşadım.şeklinde konuştu.ALEYNA'NINantrenörü Ekrem Celil ise sporcusunun başarısıyla gurur duyduğunu belirtti. Dünya ve Avrupa Şampiyonu eski milli sporcu olduğunu anlatan Celil,ifadelerini kullandı.