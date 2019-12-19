Bebekler için organik oyuncak

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA kadınlar organik oyuncak kurslarına yoğun ilgi gösteriyor. Kaleiçi Yat Limanı'nda bulunan Büyükşehir Belediyesi Oyun- cak Müzesi'nde başlayan Örgü Bebek Atölyesi'ne 15 kadın katılıyor. 6 ay boyunca sürecek Örgü Bebek Atölyesi, haftada altı saat olarak gerçekleşiyor. Çalışan kadınlar da hafta sonu Örgü Bebek Atölyesi'nden yararlanıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından Sanat Sokağı'nda tahsis edilen stantta kadınlar el emeği göz nuru ürünlerini satarak aile bütçelerine katkı sağlayabilecek.Oyuncak Müzesi yöneticisi Saliha Özdemir İpek, "Proje, beklediğimizin çok üzerinde bir ilgi ile karşılandı. Hedefimiz kadınlarımızın evlerinde de aile bütçelerine katkı sağlayabildikleri bir iş alanı sağlamak" dedi. Kursa katılan ve 4 aylık hamile olan Fatma Gülen, "Bebeğimin plastik oyuncaklarla oynamayacak" diye konuştu.