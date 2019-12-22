Hakan ‘Sınır’ tanımıyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan bedensel engelli Hakan Sınır, kendisini hayata bağlayan eskrimde milli formayı giymek istiyor. Seydikemer'de 10 yıl önce, bisiklet sürerken yüksekten düşmesi sonucu engelli olan
25 yaşındaki Sınır, tekerlekli sandalyeye bağlı bir yaşam sürüyor.
Kaza sonrası psikolojik sorunlar yaşayan Sınır, rehabilite olmak amacıyla eskrim sporuyla ilgilenmeye başladı. İki yıl önce Fethiye Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde eskrim antrenörlüğü yapan Abdullah Köse'den yardım istedi. Köse, paralimpik antrenörü olmamasına rağmen gönüllü olarak Hakan'ı çalıştırmaya başladı.
ESKRİM GÜÇ VERDİ
Hakan Sınır, engelli olduktan sonra ilk iki yılının çok zor geçtiğini söyledi. Zamanla isyanının bir faydasının olmadığını anladığını belirten Sınır, "Eskrim bana güç verdi. Bu sporu yurt dışında gelişmiş cihazlarla yapıyorlar. Ben ise tekerlekli sandalyemle antrenman yapıyorum. Eskrime uygun tekerlekli sandalyem yok. Sandalyeyi yere sabitleyecek aparata ihtiyacım var ama bu da yok. Zor şartlarda çalışıyorum ama başaracağım"
diye konuştu.