Hakan ‘Sınır’ tanımıyor

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan bedensel engelli Hakan Sınır, kendisini hayata bağlayan eskrimde milli formayı giymek istiyor.25 yaşındakiKaza sonrası psikolojik sorunlar yaşayan Sınır, rehabilite olmak amacıyla eskrim sporuyla ilgilenmeye başladı. İki yıl önce Fethiye Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde eskrim antrenörlüğü yapan Abdullah Köse'den yardım istedi. Köse, paralimpik antrenörü olmamasına rağmen gönüllü olarak Hakan'ı çalıştırmaya başladı.Hakan Sınır, engelli olduktan sonra ilk iki yılının çok zor geçtiğini söyledi. Zamanla isyanının bir faydasının olmadığını anladığını belirten Sınır,diye konuştu.