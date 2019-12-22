BUGÜN NELER OLDU

AkdenızÜniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve AKUT Antalya Birim Sorumlusu Yılmaz Sevgül'den hayat kurtaran öneriler geldi. Sevgül, doğa sporlarıyla ilgilenenlerin eğitimli ve yeterli donanıma sahip olmasının yanı sıra yanlarında yedek batarya ve GPS uydu sistemini barındıran cihazların bulunmasının hayati önem taşıdığını bildirdi.Doğada bir geçiş dönemi yaşandığının altını çizen Yılmaz Sevgül, bu dönemin doğa sporlarıyla ilgilenenler için tehlikeli olduğunu belirtti. Profesyonel dağcıların bile böyle bir dönemde dağa gitmekten korktuğunu ifade eden Sevgül, hiçbir eğitimi ve yeterli donanımı olmayan insanların dağa gitmesinin çok büyük tehdit ve risk oluşturduğuna dikkat çekti.Sevgül, dağcılık sporuyla ilgilenecek olan kişilerin mutlaka eğitim alması gerektiğine dikkat çekerek, bu eğitimlerin basamakları olduğunu, 'kış dağcılık' ve 'yaz dağcılık' kategorilerinde ikiye ayrıldığını vurguladı. Bu eğitimlerin 1-2 kamp yada birkaç eğitimler geçiştirilmemesi gerektiğine değinen Yılmaz Savgül, "Sürekli uygulamalı olan eğitimlerdir. Bu eğitimler pekiştikten sonra insanlar zor koşullarda dağa gidip faaliyet yapabilirler" dedi. Eğitimin yanı sıra doğru ve uygun malzemelerin tedarik edilmesi gerektiğini anlatan Sevgül, "Soğuk havanın süpürmesiyle, rüzgarla ve ortamın sıcaklığıyla ısı kaybeder ve vücut ısısı düşmeye başlar. Çelik termos yanında olmalı. Yanlarında yedek batarya olmalı. Telefon ve GPS kullanılmalı" diye konuştu.