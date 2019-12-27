Mercedes’ten Sena Tur’a 50 yeni araç

MERCEDES-Benz Türk, turizm alanında faaliyet gösteren Sena Turizm'e 40 Sprinter minibüs ve 10 Vito olmak üzere toplamda 50 adet yeni aracın teslimatını Hastalya Otomotiv'de gerçekleştirdi. Antalya'nın yanı sıra İstanbul ve Mersin'de de faaliyet gösteren Sena Turizm, sadece 2019 yılında 90 Mercedes-Benz hafif ticari aracı filosuna katarak güçlendirdi. Sena Turizm, araç alımlarında Mercedes-Benz Finansal Hizmetler'in avantajlı kredi imkânlarından yararlandı.

GENİŞ KATILIMLI TÖREN

Teslimat töreninde, Sena Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Ünver ve Genel Koordinatör Tolga Okan'a araçları Mercedes-Benz Türk A.Ş. Hafif Ticari Araç Satış Müdürü Serdar Yaprak, Hafif Ticari Araçlar Pazarlama Müdürü Onur Ahi, Mercedes- Benz Finansal Hizmetler Satış ve Pazarlama Direktörü Uğur Erdinç, Pazarlama ve Otomobil, Hafif Ticari Araç Satış Müdürü Meltem Gürsoy, Hastalya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tüzün, Genel Müdür Kadri Kaplan ve Hafif Ticari Araçlar Grup Satış Müdürü Ömer Küçükyavuz tarafından teslim edildi.