Nikahın gözdesi

Her geçen yıl turizmin yanında evliliğinde adresi olmaya devam eden Fethiye, yabancı çiftlerdin evlenmeyi tercih ettiği ilçe olma geleneğini bu yılda sürdürdü. Fethiye'de 2019 yılında toplam bin 404 nikah gerçekleştirilirken 95 Türk vatandaşı yabancı kadınlarla, 11 Türk kızı yabancı uyruklu erkeklerle dünya evine girerken, her ikisi de yabancı uyruklu 286 çift Fethiye'de dünya evine girdi. Toplamda, 31 ülkeden çoğunluğu İngiliz uyruklu 392 yabancı Fethiye'nin birbirinden güzel değişik mekanlarında nikah kıydırdı. Fethiye'de evlenen yabancı uyruklu çiftler balayını da tatil kenti Fethiye'de gerçekleştirdi. Türk erkekleri ile evlenen yabancı kadınların yüzde 80'inin İngiliz uyruklu olması dikkat çekti.

İNGİLİZLER İLK SIRADA

296 İngiliz, 12 Rusya, 11 Almanya, 14 Suriye olmak üzere ABD, Fas, Romanya, Fransa, Ukrayna, Türkmenistan, İran, Kanada, Lübnan, Özbekistan, Nijerya, Vietnam, Endonezya, Kırgızistan, Çin, Azerbaycan, Hollanda, Suudi Arabistan, Yunanistan, Filistin, Çek Cumhuriyeti, Filipinler, Kazakistan, Finlandiya, Moldova, Polonya ve Hırvatistan'dan evlilik gerçekleştiği kaydedildi.

YAZ AYLARI TERCİH EDİLDİ

Nikanlar en çok Ağustos ayında 58, Temmuz ayında 57, Eylül ayında 56, Haziran ayında 49, Mayıs ayında 47 evlilik gerçekleşmesi dikkat çekti. 2018 yılında toplam 335 yabancı evlilik gerçekleşmişti. Fiyatların ucuz olması Fethiye'ye yeni gelir kapısı açtı.