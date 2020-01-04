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Başpehlivanın vefa ziyareti

Giriş Tarihi: 4.1.2020
Başpehlivanın vefa ziyareti
658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Ali Gürbüz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette, Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, Kemer'in sevilen simalarından Hasan Kayrak, Kemerli başpehlivan İsmail Erkal, başaltı pehlivanları Gürkan Balcı ve Yusuf Minta ile pehlivanların antrenörü Hikmet Tuğsuz da hazır bulundu. Başkan Topaloğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Ali Gürbüz ve diğer güreşçilere başarılar diledi. Başpehlivan Gürbüz, güreşe olan desteklerinden dolayı Topaloğlu'na teşekkür etti.
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Başpehlivanın vefa ziyareti
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