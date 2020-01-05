Teomanpaşa çift yön oldu

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nınMuratpaşa ilçesinde 4 mahallenin ortasından geçen Teomanpaşa Caddesi'nde trafiğin tek yönden, çift yön olarak değiştirildi. Güllük Anafartalar Caddesi'nden başlayıp, Falez kavşağına kadar uzanan yaklaşık 2 kilometrelik Teomanpaşa Caddesi'ndeki taşıt trafiği, 12 yıldır tek yönlü olarak sağlanıyordu.Müze yönüne doğru tek yön olan yolun, bir bölümü 3 yıl önce bisiklet yolu olarak ayrıldı. Özellikle akşam ve sabah trafiğinde yoğunluğun yaşandığı caddede bir süre önce bisiklet yolu kaldırıldı. 4 gün önce ise caddede trafik çift yönlü olarak düzenlendi. Teomanpaşa Caddesi'ne giren bir sürücü müze istikametine olduğu gibi tam tersi yönde Güllük Caddesi'ne doğru da gidebilecek. Yıllardır aynı alışkanlıkla caddeyi kullanan sürücülerin ise bir hayli zorlandığı görüldü.