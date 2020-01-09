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Deniz çöp kustu

’nın Alanya ilçesinde deniz, fırtınayla birlikte atılan çöpleri geri verdi. Sahiller atıklar ve odun parçalarıyla doldu, vatandaş yakacak için sahile akın etti

Giriş Tarihi: 9.1.2020
Deniz çöp kustu
Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 gündür etkisini sürdüren yağış ile şiddetli rüzgarın ardından denize ve kıyılara insanlar tarafından atılan çöpler plajlara vurdu. Sahiller mantar, plastik şişe, naylon, araç lastiği, odun, ağaç parçaları, içecek şişeleri gibi atıklarla kaplandı. Yürüyüş için sahil kenarına gelen çevre sakinleri atıklardan rahatsız olurken, bazıları da görüntü nedeniyle plajdan ayrıldı.

ODUN TOPLADILAR
Denizle birleşen akarsularla birlikte sahil kenarları odun ve ağaç parçalarıyla da doldu taştı. Sahile vuran odunlar ve ağaç parçaları en çok kışlık yakacak arayan vatandaşların işine yaradı. Oba Mahallesi'ndeki sahil kenarına gelen bazı vatandaşlar pisliklerin arasından seçtikleri odun ve ağaç parçalarını bir kenara biriktirdikten sonra araçlara yükleyerek, kışlık yakacaklarını götürdü.

ACİL ÖNLEM ALINMALI
SAHILDEKI atıklara tepki gösteren işletmeci Mehmet Dalaslan, plajların çöple dolduğunu söyledi. Dalaslan, "Her taraf çöp doldu, bunlar doğaya ve çevreye zarar veren atıklar. Artık bu gibi durumlara birilerin el atıp acilm önlem almaları lazım" dedi.
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Deniz çöp kustu
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