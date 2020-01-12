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Biraz sakin olun

Manavgat’ta kadın sürücüler kaza yaptı. Erkekler işe karışınca ortalık savaş alanına döndü

Giriş Tarihi: 12.1.2020
Biraz sakin olun
ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde iki kadın sürücünün kullandığı otomobiller çarpıştı. Kazada küçük bir kız çocuğu yaralandı. Sürücü ile kavga eden babayı yatıştırmak ise kazazede kıza düştü.

BİR ÇOCUK YARALANDI
Kaza, Aydınevler Mahallesi Hasan Ali Yücel Caddesi Askerlik Şubesi kavşağında meydana geldi. Cemile Kaya'nın kullandığı 07 LSJ 41 plakalı otomobile, Serpil Türker'in kullandığı 06 BHP 376 plakalı otomobilin çarpıştı. 07 LSJ 41 plakalı otomobilin arka koltuğunda yolcu olarak bulunan 9 yaşındaki N.H.K., yaralandı.

YAPMA BABA DİYE UYARDI
Kazayı duyarak olay yerine koşan kaza yapan kadınların yakınları, ortalığı birbirine kattı. Karşılıklı suçlamalar ve tartışmaların ardından birbirlerinin üzerine yürüyen erkekleri çevredeki vatandaşlar ve kaza yerine gelen trafik polisleri araya girdi. Bu sırada yaralı kız çocuğu "Yapma baba" diyerek babasını sakinleştirmeye çalıştı. Tartışmanın alevlendiği sırada olay yerine gelen trafik polisleri tartışan sürücüleri ayırıp gelen ambulans ile kız çocuğunu hastaneye gönderdi. N.H.K.'nin durumunun iyi olduğu bildirildi.
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