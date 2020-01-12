Biraz sakin olun

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NINManavgat ilçesinde iki kadın sürücünün kullandığı otomobiller çarpıştı. Kazada küçük bir kız çocuğu yaralandı. Sürücü ile kavga eden babayı yatıştırmak ise kazazede kıza düştü.Kaza, Aydınevler Mahallesi Hasan Ali Yücel Caddesi Askerlik Şubesi kavşağında meydana geldi. Cemile Kaya'nın kullandığı 07 LSJ 41 plakalı otomobile, Serpil Türker'in kullandığı 06 BHP 376 plakalı otomobilin çarpıştı. 07 LSJ 41 plakalı otomobilin arka koltuğunda yolcu olarak bulunan 9 yaşındaki N.H.K., yaralandı.Kazayı duyarak olay yerine koşan kaza yapan kadınların yakınları, ortalığı birbirine kattı. Karşılıklı suçlamalar ve tartışmaların ardından birbirlerinin üzerine yürüyen erkekleri çevredeki vatandaşlar ve kaza yerine gelen trafik polisleri araya girdi. Bu sırada yaralı kız çocuğu "Yapma baba" diyerek babasını sakinleştirmeye çalıştı. Tartışmanın alevlendiği sırada olay yerine gelen trafik polisleri tartışan sürücüleri ayırıp gelen ambulans ile kız çocuğunu hastaneye gönderdi. N.H.K.'nin durumunun iyi olduğu bildirildi.