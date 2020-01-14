Yaşam nöbetine devam

Ankara'da kalp kapağı ameliyatı sonrası kalbi duran ve makineye bağlanarak hayata tutunan 16 yaşındaki Cemal Azboy, uygun donör bulununca ameliyata alındı, ancak verici kalpte enfeksiyon tespit edilince nakil gerçekleşmedi. Cemal Azboy yeniden makineye bağlandı. Cemal Azboy'un annesi Hatice Demir, "Çok üzgünüm, nakil olacak diye çok umutlanmıştım. Sevincim kısa sürdü ama umudumu kaybetmiyorum. İnşallah oğlum bir an önce sağlığına kavuşacak" dedi. Demir, oğlu için organ nakli bağışı çağrısında bulundu.Azboy'un Antalya'daki arkadaşları ve mahalle sakinleri kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin önünde toplandı. 'Herşey Cemal için' sloganları atan topluluk, ellerinde üzerinde Cemal Azboy'un da fotoğraflarının olduğu 'Antalya seni özledi', 'Cemal hayata dönecek, yüzümüz gülecek', 'Ankara kardeşimizi bizden alma' yazılı pankart taşıdı.Komşuları Şeyma Köksal, Cemal'e destek vermek amacıyla tüm arkadaşları, komşuları bir araya geldiklerini söyledi. Anne Hatice Demir'den bugün güzel bir haber aldıklarını ancak sevinçlerinin kısa sürdüğünü belirten Köksal, "Bir an önce gerekli organın bulunmasını temenni ediyoruz. Hayatını kaybeden insanların organlarının bağışlanmasını ve başka vücutlarda hayat bulmasını istiyoruz" diye konuştu.

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