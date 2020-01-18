Örnek dönüşüm başlıyor

ANTALYA Kepez Belediyesi'nin, Gülveren Mahallesi'nde 160 gecekondunun mülkiyet sorununu çözecek olan 'Kentsel Dönüşüm Projesinde' hak sahiplerine verilecek konutların yapımı başlıyor. Bakanlar Kurulu'nun, Gülveren Mahallesi'nde 'Riskli Alan' ilan ettiği bölgede gerçekleştirilecek olan Kentsel Dönüşüm Projesinin 'inşaat yapım işi' ihalesi yapıldı.İhale, 'konut yapımı karşılığında arsa satışı' modeli şeklinde kapalı teklif ve açık artırma yöntemiyle gerçekleşti. Encümen toplantı salonunda yapılan ihaleye, 3 firma teklif verdi. İhale, Kepez Belediyesinin şeffaflık ilkesi gereği bir televizyon kanalından canlı yayınlandı. 13'üncü turda ihaleye, en yüksek teklifi 48 milyon 500 TL ile Pınarlar İş Ortaklığı verdi.İhale Komisyonu Başkanı Serhat Demir, şeffaf bir ortamda güzel yarışma ile Türkiye'ye örnek olacak bir ihaleyi gerçekleştirdiklerini söyledi. Hak sahiplerine teslim edilecek konutlarla alakalı projeler ve teknik detaylar hazırlandı. Proje tamamlandığında Antalya'mıza çok güzel konutlar kazandırmış olacağız" dedi. Kentsel dönüşüm projesi, 65 bin 911 metrekarelik alanda yaklaşık 160 gecekonduyu ve 135 hak sahibini kapsıyor. Proje kapsamında 9 ile 10 katlı 6 bloktan oluşan 320 daire inşa edilerek, hak sahiplerine verilecek.

BUGÜN NELER OLDU