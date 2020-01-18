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Örnek dönüşüm başlıyor

’nin, Gülveren Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin konut inşaatı yapımı karşılığı arsa ihalesi gerçekleşti. İhaleyi alan firma, hak sahipleri için 320 daire inşa edecek

Giriş Tarihi: 18.1.2020 ABONE OL
Örnek dönüşüm başlıyor
ANTALYA Kepez Belediyesi'nin, Gülveren Mahallesi'nde 160 gecekondunun mülkiyet sorununu çözecek olan 'Kentsel Dönüşüm Projesinde' hak sahiplerine verilecek konutların yapımı başlıyor. Bakanlar Kurulu'nun, Gülveren Mahallesi'nde 'Riskli Alan' ilan ettiği bölgede gerçekleştirilecek olan Kentsel Dönüşüm Projesinin 'inşaat yapım işi' ihalesi yapıldı.

13 TUR SÜRDÜ
İhale, 'konut yapımı karşılığında arsa satışı' modeli şeklinde kapalı teklif ve açık artırma yöntemiyle gerçekleşti. Encümen toplantı salonunda yapılan ihaleye, 3 firma teklif verdi. İhale, Kepez Belediyesinin şeffaflık ilkesi gereği bir televizyon kanalından canlı yayınlandı. 13'üncü turda ihaleye, en yüksek teklifi 48 milyon 500 TL ile Pınarlar İş Ortaklığı verdi.

320 DAİRE VAR
İhale Komisyonu Başkanı Serhat Demir, şeffaf bir ortamda güzel yarışma ile Türkiye'ye örnek olacak bir ihaleyi gerçekleştirdiklerini söyledi. Hak sahiplerine teslim edilecek konutlarla alakalı projeler ve teknik detaylar hazırlandı. Proje tamamlandığında Antalya'mıza çok güzel konutlar kazandırmış olacağız" dedi. Kentsel dönüşüm projesi, 65 bin 911 metrekarelik alanda yaklaşık 160 gecekonduyu ve 135 hak sahibini kapsıyor. Proje kapsamında 9 ile 10 katlı 6 bloktan oluşan 320 daire inşa edilerek, hak sahiplerine verilecek.

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Örnek dönüşüm başlıyor
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