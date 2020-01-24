Barış için yaşarken öldürüldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 43 yaşındaki Barış Bektaş'ı işlettiği kafeteryanın önünde n kalbinden ve sırtından bıçaklayarak öldüren Hasan Hüseyin Çetin ve Serhat Karataş'ın yargılanmalarına başlandı. Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuklu sanıklar Çetin ve Karataş ile Bektaş'ın eşi Selma Bektaş, anne ve babası Fadime-Hasan Bektaş ve kız kardeşi Serap Söylemez katıldı.Duruşmada, iddianamenin okunmasının ardından, olay anına güvenlik kamerası görüntüleri izlendi. Görüntülerde, sanıklardan Hasan Hüseyin Çetin'in Bektaş'ı bıçaklaması ve yerde yatarken tekme atması ile diğerleriyle birlikte kaçması yer aldı. Bektaş ailesinin avukatı Cüneyt Övüç Hüseyin Çetin'in bıçaklama olayının ardından canice eylemine devam ettiğini, kesinlikle nefsi müdafaa olmadığını belirtti.Dava 17 Mart'a ertelendi. Adliye önünde acılı aile ve arkadaşları, Barış Bektaş'ın fotoğrafını çıkarıp, 'Barış için adalet' istediklerini söylediler. Anne Fadime Bektaş da "Adalet yerini bulacaktır. Bu canilerin ömür boyu içeride kalmalarını sağlayacaktır" dedi. Acılı eş Bektaş "Barış hep ismi gibi yaşadı. O bu kurtların çakalların içinde kaldı öldürüldü. En ağır cezayı almalarını istiyorum" dedi. Olay, 24 Ekim 2019'da, Dispanser Sokak'ta meydana gelmiş ve Bektaş, kavgayı ayırken bıçaklanıp öldürülmüştü.

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