Jahovic’e operasyon

BUGÜN NELER OLDU

HAFTA sonunda Yukatel Denizlispor maçında başına aldığı darbe ile sakatlanan Antalyasporlu Jahovic, Memorial Antalya Hastanesi'nde başarılı bir operasyon geçirdi. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ömer Özkan ve Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mahmut Akyüz tarafından yapılan tetkikler sonucu elmacık kemiğinden operasyon geçiren Jahovic'in 2 hafta sonra düz koşulara başlayabileceği belirtilirken, sahalara dönüşünün ise 4-6 hafta arasında olması öngörüldü.hastanede devam eden Jahovic'i Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ve Genel Menajer Servet Çavuşoğlu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Öztürk, önemli olanın sağlık olduğunu ifade ederek kendisini bir an önce yeşil sahalarda görme istediklerini ifade etti.