4 kazaya 2 kurban

ve Burdur ile Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen 4 ayrı trafik kazasında 2 kişi öldü, 12 kişi de yaralandı. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Kaza, Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk yardımı sonrası çevredeki hastanelere kaldırıldı.Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ise yağışlı hava ve dikkatsizlik yüzünden meydana gelen trafik kazasında 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Kaza Uğurlu mevkisinde sabaha karşı meydana geldi. Mehmet E. yönetimindeki 20 BAK 20 plakalı otomobil, kavşakta Ali Arslan yönetiminde ki 07 SDF 08 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ali Arslan olay yerinde hayatını kaybederken, 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.Burdur'da ise kullandığı motosikletle traktör römorkuna çarparak ağır yaralanan Süleyman Şener (26), tedavi gördüğü hastanede 2 günlük yaşam savaşını kaybetti. Burdur'da bir diğer kaza ise Burdur-Antalya kara yolu Kurna Rampası mevkisinde meydana geldi. Zincirleme kaza nedeniyle 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

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