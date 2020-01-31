4’üncü Murat sahnede

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ANTALYA Devlet Opera ve Balesi (DOB), 2010'da hayatını kaybeden opera sanatçısı Okan Demiriş'in bestelediği 4'üncü Murat'ı Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Salonu'nda sahneledi. Daha önce 3 Mayıs 1980'de İstanbul'da gerçekleştirilen dünya prömiyerinin ardından yaklaşık 200 temsili yapılan üç perdelik eserde, Antalya DOB orkestrasını şef Hakan Kalkan, koroyu da şef Mahir Seyrek yönetti.Haldun Özörten'in dekor ve kostümle bütünleşen bir reji anlayışıyla sahneye koyduğu operanın dekor tasarımı Özgür Usta, kostümleri Gazal Erten, ışık tasarımı ise Mustafa Eski imzasını taşıdı. Eserde, 'Sultan Murat'ı Engin Suna, 'Kösem Sultan'ı Sevinç Bilgin canlandırdı. ANDOB'un prömiyerini yaptığı eserde, Osmanlı tarihinin fetihler dönemi, sarayın gizemli yaşamı ve 11 yaşındayken Osmanlı padişahı olan 4. Murat'ın hayat hikayesi anlatılıyor.