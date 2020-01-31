70’inden sonra müzisyen oldu

emekli öğretmen Yüksel Caber (77), hayatında yeni bir sayfa açmak için 2 yıl önce gittiği kursta önce keman çalmayı öğrendi, şimdi de ud eğitimi alıyor Yaklaşık 29 yıl sınıf öğretmenliği yaptıktan sonra emekli olan Yüksel Caber, kendi gibi emekli subay kocası Nuran Caber (83) ile 24 yıl önce Antalya'ya yerleşti. Emeklilik sonrası birçok kursu tamamlayan Caber, hayatında eksik bir nokta olduğunu düşündü. Eşi ile Konyaaltı ilçesinde gezerken özel sanat merkezinin önünden geçen Caber, hayata yeni bir sayfa açmak için kurs merkezinin kapısını çaldı. 2 yıldır devam ettiği müzik kursunda önce keman çalmayı öğrenen Caber, şimdide ud eğitimi alıyor.Yüksel Caber, resim, nakış, yağlı boya kurslarına gittiğini belirterek, hayatındaki boşluğu bir türlü tamamlayamadığını aktardı. Bu boşluğu müzik kursuyla doldurduğunu vurgulayan Caber, "Benim eskiden gelen, müziğe ilgim vardı. Eşimle merkeze geldiğimizde bize çok ilgi gösterdiler. Cesaret geldi. Boş zamanlarımızı müzikle değerlendirmek istedik. Rahmetli babam kemanı çok severdi, onu çalmamı isterdi. Kemanı öğrenerek onun arzusunu da yerine getirdim" diye konuştu. Müzikle ilgilendiği için çok mutlu olduğunu anlatan Caber, evde de çalışmalarına ara vermiyor.BKendinin çalıp eşinin söylediğini anlatan Caber, "Müziğin o kadar faydasını görüyorumki. Her yaşta herkesin yapabileceğini gördüm. Evde boş oturmaktansa herkesin kurslara gidip eğitim almasını tavsiye ediyorum. Yeter ki insan istesin yaşın önemi yok" dedi.

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