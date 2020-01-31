Alanya’da transfer bitti

BUGÜN NELER OLDU

AYTEMIZ Alanyaspor, Pazar günü sahasında konuk edeceği Malatyaspor maçının hazırlıklarını devam ettiriyor. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde çalışan turuncu yeşillilerin bugün sona erecek ara transferi kapattığı açıklandı.Teknik Direktörü Erol Bulut, ligin ilk yarısını galibiyetle kapattıklarını ve ikinci yarıya da iyi başladıklarını söyledi. Kupada da tur atlayarak moral yükselttiklerini dile getiren Bulut, "İnşallah bunun devamını getireceğiz.Böylelikle transfer sürecini kapattık" dedi.