Alevler can aldı

Antalya ve Isparta'da çıkan yangınlar korkuttu. Antalya'nın Alanya ilçesinde otobüste çıkan yangın ucuz atlatılırken, Manavgat ilçesinde ise itfaiyenin son dakika müdahalesi ile can kaybı önlendi. En acı haber ise Isparta'dan geldi. Şarkikaraağaç ilçesinde, evde yalnız kalan 5 çocuk çıkan yangında alevlerin arasında kaldı. Yangın, Suriyeli ailenin oturduğu, Camikebir Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın birinci katında çıktı.Muhammed Hassane (6), Abdurrahman (1) ile Ahmed (4), Eyhem (3) ve Yasin (1) kardeşlerin bulunduğu daireye kapıyı kırarak giren ekipler alevlere müdahale etti. Çocuklardan 2'si yerde hareketsiz yatar halde, diğer 3'ü ise bir köşede birbirine sarılmış ağlarken bulundu. Vücudunda yanık izleri bulunan ve dumandan etkilenen Muhammed Hassane tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan çocuklardan biri Isparta'ya sevk edildi. Çocukların annelerinin pazara gittiği, babanın işte olduğu öğrenildi.Manavgat'ta ise epilepsi hastası Mücahit Cengiz'in evde tek başına olduğu evde yangın çıktı. Yangından ve dumandan etkilenen Cengiz'e itfaiye eri başındaki maskeyi takarak ilk müdahalede bulundu. Cengiz'in eşi kocasının kendisini evden çıkarıp kapıyı kilitlediğini, bu sırada evi yakacağını söylediğini ve sonrasında dumanlar yükseldiğini iddia etti.OTOBÜS yangını ise Alanya Antalya D-400 Karayolu'nda, yaşandı. 67 LU 550 plakalı yolcu otobüsü, Okurcalar mevkisine geldiği sırada termostatlı çay servisinin bulunduğu bölümden alev aldı. Soför, yolcuları tahliye edip, yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Hastaneye kaldırılan Elmas Topal, "Herkes ön tarafa yığıldı otobüsün içinde camları kırabileceğimiz bir şey bulamadık kapılar kilitlendi. Dışarıdaki vatandaşların ile dışarı çıktık. Yoksa çoktan ölmüştük" ifadelerini kullandı.

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