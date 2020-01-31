Antalya’da özlenen tablo

BUGÜN NELER OLDU

ntalyaspor, yarında sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Teknik Direktörümüz Tamer Tuna gözetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kırmızı beyazlıların transferde kadrosunu güçlendirmesi ile rekabetin artması çalışmayla yansıdı.Denizlispor maçında alınan galibiyet ile takıma gelen güven antrenmana yansıdı.Çalışma sonunda galip gelen tamımın ortaya koyduğu tablo,dedirtti. Yarın saat 14.00'da oynanacak ve Halis Özkahya'nın yöneteceği maçta sakatlığı devam eden Jahovic'in yanı sıra Nazım Sangare, Bahadır Öztürk ve Harun Kavaklıdere forma giyemeyecek.Antalyaspor'da sezonun ikinci yarısında kadroda düşünmediği isimlerden Diego, resmen Kayserispor'da. Brezilyalı futbolcu, sezon sonuna kadar