Antalya’da özlenen tablo

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ntalyaspor, yarında sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Teknik Direktörümüz Tamer Tuna gözetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kırmızı beyazlıların transferde kadrosunu güçlendirmesi ile rekabetin artması çalışmayla yansıdı. Kırın kırana geçen çalışmada futbolcuların hırsları dikkat çekti. Kadroya en son katılan Ersan ve Podoliski'nin maç kadrosunda yer alması bekleniyor.
TAKIMDA 4 EKSİK VAR
Denizlispor maçında alınan galibiyet ile takıma gelen güven antrenmana yansıdı. Çift kale maçta futbolcuların kıran kırana mücadele etmesi teknik heyeti sevindirdi.
Çalışma sonunda galip gelen tamımın ortaya koyduğu tablo, "Sevinmeyi özlemişiz"
dedirtti. Yarın saat 14.00'da oynanacak ve Halis Özkahya'nın yöneteceği maçta sakatlığı devam eden Jahovic'in yanı sıra Nazım Sangare, Bahadır Öztürk ve Harun Kavaklıdere forma giyemeyecek.
DİEGO GİTTİ
Antalyaspor'da sezonun ikinci yarısında kadroda düşünmediği isimlerden Diego, resmen Kayserispor'da. Brezilyalı futbolcu, sezon sonuna kadar kiralık olarak Hes Kablo Kayserispor'un başarısı için ter dökecek.