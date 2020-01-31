En büyük markamız Antalya

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı İstanbul'da 24'üncü kez kapılarını açtı. Fuarda ilk defa Antalya, tüm kurum, kuruluş ve firmalarıyla bir arada stant açtı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, fuara katılarak Antalya'dan fuarda stant açan kurum kuruluş ve sektör temsilcilerinin stantlarını ziyaret etti.Vali Münir Karaloğlu "Bu seneye kadar fuarda hep parça parça var oluyorduk. Belediyelerimiz, otellerimiz, biz Valilik ve BAKA olarak ayrı ayrı stant açıyorduk. İlk defa bu sene bütüncül bir Antalya tanıtımıyla EMİTT fuarındayız çok mutluyuz. Kocaman bir Antalya şemsiyesi altındayız. Bizim en güçlü markamız Antalya'dır" diye konuştu.Yıla yüzde 30 büyüme ile başlandığını hatırlatan Karaloğlu, 2020'de yine turizmde rekor kırılacağını söyledi. Fuarda 2019 yılı Antalya teması olan Aspendos'un maketi ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Ziyaretçiler Aspendos maketinde ve mini golf alanında fotoğraflar çektirdi. Ayrıca Üç Kapılar olarak bilinen Hadrinus Kapısı'nın yer aldığı 80 metrelik bölüm de fuarda çok ilgi çekti. Antalya'dan açılışa Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Akdeniz Turistik İşletmeciler ve Otelciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı da katıldı.

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