Hurdalarla masalsı yolculuk

BUGÜN NELER OLDU

bir dönem resmi kurumlardan ve sivil toplum kuruluşlarından görme engelliler adına kağıt toplayan Ahmet Memiş, bulduğu eski eşyaların sergilendiği hurda kafeyle ziyaretçilerin hatıralarını canlandırıyor. Genel sekreterliğini yaptığı dernek adına yaklaşık altı yıl resmi kurumlardan ve sivil toplum kuruluşlarından kağıt toplayan, buradan elde edilen gelirle derneğin bazı ihtiyaçlarını karşılayan Memiş, Kaleiçi, Balbey gibi kentin eski mahallelerinde yaşayan vatandaşların depolarını ve kömürlüklerini temizledi.Memiş, bir süre sonra eski eşyaları satın alarak biriktirmeye başladı. Memiş, Muratpaşa ilçesinde 'hurda kafe' isimli bir işletme açtı. Cafede, eski paralardan, 100 yıllık gramofona, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarına ait gazete ve belgelerin de aralarında bulunduğu binlerce eski eşyayı sergilenip zuyanretçiler bir asırlık yolculuğa çıkartılıyor.