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İhracatta Çin krizi riski

Giriş Tarihi: 31.1.2020 ABONE OL
İhracatta Çin krizi riski
BATI Akdeniz bölgesinin en büyük ihracat ürünlerinden mermer, Çin'de ortaya çıkan Coronavirüs tehdidi altında. Konuyla ilgili tespit Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Başkanı Yusuf Keyik'ten geldi. Yılın ilk meclis toplantısında konuşan Başkan Keyik, 2019'da 196 milyon 475 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirterek, bunda en büyük payın Çin'e yapılan mermer ihracatı oluşturduğunu vurguladı.

ÇİN'DE MART'TA FUAR VARDI
2019 yılında Çin'e geçen yıla oranla ihracatta düşüş yaşandığına değinen Başkan Keyik, bu yıl daha büyük bir düşüş riski olduğunu söyledi. Keyik, "Mart ayı içinde Çin'de mermer fuarı var. Türkiye'nin dört bir yanından mermerciler bu fuara katılıp orada ürünlerini pazarlıyorlardı. Sanırım yüzde 10 ancak katılan olur. Bunun geri dönüşü de ihracat rakamlarının düşüşü olacak" diye konuştu. Keyik, tek pazara bağımlı olunmasının tehlikesi konusunda uyarıda bulundu.
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İhracatta Çin krizi riski
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