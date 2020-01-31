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32 Spor’a 3. Lig’den takviye

Giriş Tarihi: 31.1.2020 ABONE OL
Isparta 32 Spor’a 3. Lig’den takviye
BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, dış transferde orta saha transferinin ardından bir de sol bek takviyesi yaptı. Pembe-yeşilliler, Batman Petrolspor'dan 25 yaşındaki Veli Akbulut ile anlaştı. Daha önce 2. Lig'de 28 ve 3. Lig'de de 76 maçı bulunan Akbulut, 2013 yılında Tavşanlı Linyitspor'da profesyonel oldu. Linyitspor'un ardından Kemerspor, Çanakkale Dardanel, Büyükçekmece Tepecik ve Medical Park Batman Petrol forması giyen Akbulut, çocukluğunu Isparta'da geçirdi.
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Isparta 32 Spor’a 3. Lig’den takviye
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