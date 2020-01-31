Isparta 32 Spor’a 3. Lig’den takviye

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BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, dış transferde orta saha transferinin ardından bir de sol bek takviyesi yaptı.Daha önce 2. Lig'de 28 ve 3. Lig'de de 76 maçı bulunan Akbulut, 2013 yılında Tavşanlı Linyitspor'da profesyonel oldu. Linyitspor'un ardından Kemerspor, Çanakkale Dardanel, Büyükçekmece Tepecik ve Medical Park Batman Petrol forması giyen Akbulut, çocukluğunu Isparta'da geçirdi.