Kaçağın muslukları kesildi

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jandarma ekipleri, kaçakçılığa karşı operasyonlarıyla darbe vuruyor. Kepez ilçesi Duacı Mahallesi'nde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, iki su tesisatçısının iki katlı villayı sahte içki imalathanesine dönüştürdüğü ortaya çıktı. Üç aylık teknik ve fiziki takibin ardından adrese düzenlenen operasyonda, H.U. ile K.P. gözaltına alındı. 'Akşam' ve 'Radar' isimli dedektör köpeklerin desteğiyle yapılar aramalarda, 853 şişe sahte içki, 580 litre etil alkol ele geçirildi. Kaçakçıların, yakalanmamak için aralarında 'Musluk akmaya başladı' gibi şifreli konuştukları belirlendi. Diğer taraftan kaçak sigara satışına karşı yapılan Duman Uygulaması kapsamında da 256 işletme denetlendi. 23 kişi yakalanırken, 80 kilo tütün ele geçirildi, 26 bin 908 lira cezai işlem uygulandı.