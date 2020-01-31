Zihinsel dönüşüm şart

Elazığ depremi ve sonrasında ülke genelinde yaşanan sarsıntılar riskin ne kadar yakınımızda olduğunu yeniden hatırlattı. Gözler, yıkılma riski olan binalara ve kentsel dönüşüm için acil müdahale bekleyen alanlara çevrildi. 2019 yılının Şubat ayında Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından açıklanan 'Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'na Antalya'daki yerel yönetimlerin duyarsızlığının devam ettiği ortaya çıktı.Şehirlerdeki sağlıksız yapıların tespiti için hazırlanan 5 yıllık eylem planı kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından açıklanan ve belediyelere verilen 'Kentsel Dönüşüm Eylem Planı', belediyelerin duyarsızlığı nedeniyle bir yıla yakın zamandır ortada kaldı. Risk unsuru barındıran acil müdahale alanlarının tespiti çalışması için 7 belediye strateji belgesi konusunda cevap dahi verme gereği duymadı. Bazı belediyeler ise verileri geç bildirdi.Antalya'da belediyelerin 'Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi' hazırlama konusunu dikkate almaması ve olaya duyarsız kalması nedeniyle bakanlık tarafından açıklanan 'Öncelikli Müdahale Alanları'na Antalya'dan hiçbir bölge dahil edilemedi. Yaşanılan bu durum, riskli binalardan kurtulmak için 'tarihi bir fırsatı teptik' şeklinde yorumlandı. Bakanlığın strateji belge çağrısını kaçıran belediyeler için Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) da 'Kentsel Dönüşüm Raporu' ile belediyeleri hareket geçirmek için çalışmaya başladı. Rapor, kurum ve STK'larla yapılan fikir alışverişi sonucunda oluşturulmuştu. Kentsel dönüşüm alanında belediyelerde çalışma grupları oluşturulmasını ön gören rapor, her belediyenin riskli alanları belirlenmesi konusunda yol gösteriyor. ATSO'nun yaptığı bu çalışmanın belediyelere bir itici güç oluşturması bekleniyor.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün tebligatına Muratpaşa, Finike, Elmalı, Gazipaşa, Manavgat, Kemer ve Gündoğmuş belediyeleri geri dönüş sağlamadı. İbradı Belediyesi ise acil müdahale gerektiren alanları tespit etmezken yapılacak çalışmalar için bütçenin yetersiz olduğunu bildirdi. Demre, Kaş, Aksu ve Akseki belediyeleri de ilçelerinde kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edilmesi öngörülen bir alanın bulunmadığını belirtti.Afet riskli en yüksek olan alanların tespiti için çalışmalara başlayan bazı belediyelerin ise çalışmalara devam ettiği öğrenildi. Münferit ve ada bazlı yıkımlarla kentsel dönüşümün baş edilemeyeceği bu nedenle riskli yapılan eylem planı kapsamında bölgesel olarak yıkılacağı belirtildi. Antalya'da, 2013 yılında yürürlüğe giren kentsel dönüşüm kanunu çerçevesinde tespit edilen toplam 85 bin riskli binadan 10 bini parsel bazında 4 bini ise alan bazında olmak üzere toplamda 14 bin bina yıkıldı. Antalya'da risk altında olduğu tahmin edilen konut sayısı 100 bini geçiyor.BÜYÜKŞEHİR: Santral Mahallesi ve Güneş Mahallesi. KEPEZ: Gülveren Mahallesi. KORKUTELİ: Arasta Çarşısı ve çevresi ile ilgili analiz çalışmaları. KUMLUCA: Bağlık, Merkez, Meydan, Yeni ve Narenciye mahalleleri analiz çalışmaları. DÖŞEMEALTI: Kırkgöz, Yeniköy, Bahçekaya , Kömürcüler mahallesinde analiz çalışmaları. KONYAALTI: Analiz çalışmaları. SERİK: Cumhuriyet, Kökez, Yeni ve Merkez mahallerinde analiz çalışmaları. ALANYA: Cumhuriyet Mahallesi dönüşüm sürecine girdi. Çevre yolunun güneyinde 600 hektarlık alanda master plan çalışması sürüyor.

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