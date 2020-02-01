Fatma Gül’ün ödülü altın

ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde gerçekleştirilen Naim Süleymanoğlu Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonasında Türkiye rekoru kırarak şampiyon olan Isparta Belediyespor haltercisi 14 yaşındaki Fatma Gül Çevik'e kulübü ödül verdi. 20 kategoride mücadelenin yapıldığı ve 29 ilden 100'ü kadın 323 sporcunun katıldığı şampiyonada Isparta Belediyespor Haltercisi 14 yaşındaki Fatma Gül Çevik, Türkiye rekoru kırarak şampiyon oldu. Isparta Belediyesi Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, şampiyon halterci Fatma Gül Çevik ve Antrenörü Ferit Şen'i makamında ağırladı. Büyükçulcu, Çevik'i başarısından dolayı kutlarken, altınla ödüllendirdi.Antrenör Ferit Şen, sporcusu Fatma Gül Çevik'in halterde 6. yılı olduğunu, 2017 yılında ilk başarısını Türkiye Şampiyonu olarak kazandığını söyledi. 2018'de U15 Türkiye Şampiyonu olan Çevik'in milli takıma alındığını söyleyen Şen, "Şu anda Dünya Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonasına hazırlanıyoruz" dedi. Fatma Gül Çevik de, 8 yaşında haltere başladığını şu anda milli takıma çağrıldığını belirterek, "İnşallah bu sene milli takımda yer alacağım. Avrupa, Dünya Şampiyonalarında yer almayı istiyorum. Son şampiyonada toplamda dört Türkiye rekoru kırdım" dedi.

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