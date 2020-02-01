Hayaller suya düştü

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Muhittin Böcek'in seçimden sonra geçen 10 aydaki performansı eleştiriliyor. Özellikle 'su' konusunda vaat ettiği hiçbir projeyi yapmadığı gibi bir de üzerine zam yapması eleştirilerin Böcek'in 'öncelikli projem' diye açıkladığı 'Halk Su' için aradan geçen zamanda henüz bir arpa boyu bile adım atılmadı ve fiyasko ile sonuçlandı.CHP'li Başkan Böcek, 10 Temmuz 2019'da Finike'deki yapılan toplantıda Halk Su fabrikasını yılsonuna kadar yetiştirmeyi planladıklarını açıklamıştı. Ancak yılın bitmesine rağmen henüz Halk Su ile ilgili elle tutulur bir gelişme olmaması dikkat çekti. Böcek, projede ilk olarak Muratpaşa'da satış noktası kurulacağını sonra da tüm Antalya'yı kapsayacağını söylemişti. Daha sonra isminin 'Ant Su' olarak değiştirildiği açıklanan projede, satılan su gelirlerinin bir bölümünün verileceği açıklanan Antalyaspor'da sözünün tutulması beklentisi hakim.Su konusundaki başarısızlık bununla da kalmadı. Böcek'in ilk darbesi, AK Partili Menderes Türel döneminde başlanan ve 444 bin aboneyi kapsayan '5 bin litreye kadar ücretsiz su' uygulamasının kaldırılmasıyla yaşanmıştı. Başkan Böcek, bunun yerine uygulamayı üniversite öğrencilerine indirip kapsamı daralttı. Ancak, öğrencilerin büyük çoğunluğunun su aboneliği kendi üzerlerine olmaması nedeniyle, bu uygulama da kadük kaldı.Antalyalıların 'su ile sınamasının' ikinci adımı ise suya yapılan zam oldu. Antalya'da suya 1 Ekim 2019 tarihi itibariyle yüzde 20 zam yapıldı. Zam kararı, ASAT genel kurulunda, AK Parti ve MHP'nin 'ret' oyuna karşın, CHP ve İYİ Parti'nin oylarıyla, oy çokluğuyla geçti. Yaşananlar akıllara ister istemez CHP'li Mustafa Akaydın dönemini getirdi.Ücretsiz elektrik gibi uçuk vaatlerle seçilen dönemin Başkanı CHP'li Mustafa Akaydın, 2009'da suya yaptığı zamlarla dikkat çekmiş ve Antalya suyu en pahalı tüketen il olmuştu. 2014'te yeniden göreve gelen Menderes Türel, ilk etapta su fiyatlarında 30 indirim yaparak halkı sevindirmişti. Türel yaşananları, "2009'da Antalya'yı suyu en ucuz kullanan il olarak teslim etmiştik. 2014'te göreve geldiğimizde yine en pahalı kullanan illerden biri olarak bulduk. 5 yıl sonra yeniden en ucuz kullanan il olarak teslim ettik" demişti.

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