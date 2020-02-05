Kupada zor mesai

Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da finale kadar gitmeye kararlı.Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut gözetiminde yapılan son idmanda, Yeni Malatyaspor maçında forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas ve şut çalışması gerçekleştirdi.Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, çeyrek finalde karşılaşacakları Galatasaray maçının zor geçeceğini söyledi. Bulut,ifadelerini kullandı.Aytemiz Alanyaspor- Yeni Malatyaspor maçının 60. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışında kalan Demokratik Kongolu oyuncu, cezasını Galatasaray maçında çekecek ve ligdeki Fenerbahçe maçında forma giyebilecek.Aytemiz Alanyaspor zorlu maça Marafona, Baiano, Welinton, Caulker, Tzevales, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Fernandes ve Cisse 11'i ile çıkacak. Maçı hakem Ali Şansalan yönetecek. Kırmızı kart cezalısı N'Sakala forma giyemeyecek.

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