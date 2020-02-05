Kupada zor mesai

Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da finale kadar gitmeye kararlı. Çeyrek final ilk maçında bugün A Spor'dan saat 20.30'da canlı yayınlanacak maçta Galatasaray'ı konuk edecek olan Şimşekler, hazırlıklarını dün tamamladı.
Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut gözetiminde yapılan son idmanda, Yeni Malatyaspor maçında forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas ve şut çalışması gerçekleştirdi.
ZOR BİR MAÇ OYNAYACAĞIZ
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, çeyrek finalde karşılaşacakları Galatasaray maçının zor geçeceğini söyledi. Bulut, "Galatasaray gibi güçlü bir ekiple karşılaşacağız. Ziraat Türkiye Kupası'nda ilerlemek ve finale kadar gitmek istiyoruz. Zor maç olacağını da biliyoruz ama bu zorluğu hep birlikte aşacak güçteyiz"
ifadelerini kullandı.
N'SAKALA F.BAHÇE MAÇINDA SAHADA
Aytemiz Alanyaspor- Yeni Malatyaspor maçının 60. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışında kalan Demokratik Kongolu oyuncu, cezasını Galatasaray maçında çekecek ve ligdeki Fenerbahçe maçında forma giyebilecek.
TAKIMIN 11'İNDE TEK EKSİK VAR
Aytemiz Alanyaspor zorlu maça Marafona, Baiano, Welinton, Caulker, Tzevales, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Fernandes ve Cisse 11'i ile çıkacak. Maçı hakem Ali Şansalan yönetecek. Kırmızı kart cezalısı N'Sakala forma giyemeyecek.