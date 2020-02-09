Demir kesen bıçak

Antalya'nın Serik ilçesinde, 60 yaşındaki Durmuş Usta, 46 yıldır, 'Serik bıçağı' olarak bilinen el işi bıçaklar yapıyor. Usta, evinin yanındaki kulübede ürettiği bıçakların sağlamlığını, demir çubukları dilimleyerek gösterdi. Bıçaklarda emniyet kilidinden pimine, çeliğinden sapına kadar hazır hiçbir parça kullanmayan Usta, çeliği döverek şekillendiriyor. Bıçakların saplarını ise ormanda topladığı çeşitli hayvan boynuzları ve özel ağaçların dallarını işleyerek elde ediyor.Bir bıçağın yapımı için günlerce çalıştığını anlatan Durmuş Usta, "46 yıl önce ilk bıçağımı yaptım. O günden bugüne binlerce bıçak elimden geçti. Atölyemde tamamı el işi göz nuru bıçaklar yapıyorum. Serik bıçağının ünü Türkiye dışına uzanıyor. Bunun sebebi de gerçek ustaların yaptıkları bıçaklardır" dedi. Gerçek Serik bıçağının çeliğinin dövme çelik olmasının farkını anlatan Durmuş Usta, "Dövme çelikten elde ettiğim bıçaklar, demiri elma dilimler gibi keser. Demir çubukları keserek bunu size kanıtlayabilirim" dedi.Serik bıçaklarının yanı sıra bıçak koleksiyoncuları için Osmanlı palası, desenli av bıçakları yaptığını da anlatan Usta, "Farklı illerden gelip beni bulan insanlar var. Koleksiyonda yer alması için özel saplı bıçak siparişi veriyorlar" diye konuştu. Atölyesinin tavanında ve duvarlarında, ormanda topladığı farklı hayvanların boynuzları olduğunu aktaran bıçakcı Durmuş Usta, "Geyik ve dağ keçilerin düşen boynuzlarını toplayıp kullanıyorum" diye konuştu.

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