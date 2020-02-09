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Spor Lisesi çifte şampiyon

Giriş Tarihi: 9.2.2020 ABONE OL
Isparta Spor Lisesi çifte şampiyon
ISPARTA Okul Sporları Hentbol Gençler İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı. Okul Sporları Genç Kız-Erkek İl Birinciliği yarışmaları Milli Eğitim Çalışanları Spor Salonu'nda final müsabakaları ile birlikte sona erdi. MADALYALARINI ALDILAR
Müsabakaların sonunda Kızlarda Isparta Spor Lisesi birinci, Ahmet Melih Doğan Anadolu Lisesi ikinci, Işıkkent Anadolu Lisesi üçüncü, erkeklerde Isparta Spor Lisesi birinci, Ahmet Melih Doğan Anadolu Lisesi ikinci, Lokman Hekim Mesleki Teknik Anadolu Lisesi üçüncü oldu. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.
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Isparta Spor Lisesi çifte şampiyon
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