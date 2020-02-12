Kolej gibi lise

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetimine devredilen Antalya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2021'de ders başı yapacak. Teknik kolej statüsünde olan okul, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğiyle mesleki ve teknik okul sayısının artırılması ve nitelikli hale getirilmesi çalışmaları için örnek bir 'okul gelişim modeli' sunacak. Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, okulla ilgili bilgi verdi. Okulda 10 milyon liralık yenileme çalışması yapılacağını anlatan Bahar, okulda teknoloji geliştirme merkezinin, tasarım atölyelerinin ve laboratuvarların olacağının, tüm atölyelerin de son teknoloji cihazlar ile donatılacağının altını çizdi. Özel okul statüsünde eğitim verilecek okula ilk yıl 320 öğrenci kabul edileceği ve tüm öğrencilerin ücretsiz eğitim göreceğini açıklayan Bahar, okulun dördüncü yılında toplam kapasitenin bin 280 öğrenciye ulaşması hedeflendiğini anlattı.Okulda meslek programı kapsamında 3 alan ve 6 dalda, teknik program kapsamında ise 2 alan ve 2 dalda eğitim verileceğini dile getiren Bahar, gençlerin mesleki donanım ile yetişmesinin namus meselesi olduğunu söyledi. En büyük hedeflerinin işsizlikle savaş olduğunu söyleyen Ali Bahar, öğrencilerin, 2'nci sınıftan itibaren asgari ücretin üzerinde bir maaşla fabrikalarda çalışmaya başlayacağına beliritti. Bahar meslek lisesi ile Bilim Üniversitesi'nin de proje ile bütünleşeceğini, bilim havzası oluşacağını anlattı.

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