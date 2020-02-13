Turizm 10’a katlanacak

İlk olarak SABAH Akdeniz'in gündeme taşıdığı 2020'nin Patara yılı hayali gerçeğe dönüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında Türkiye'nin 2020 Turizm Yılı temasının Patara Antik Kenti olduğunu açıkladı. Açıklama grup toplantısındaki AK Parti Antalya milletvekilleri ve katılımcılar tarafından da alkışlarla karşılandı. Toplantıda, Patara'yı tanıtan sinevizyon gösterisi de yapıldı.Erdoğan, Patara yılı kapsamında yapılacaklarla ilgili de bilgi verdi. Bu anlamda en önemli kazanım, dünyanın orijinal taşlarıyla günümüze kadar ulaşan en eski deniz feneri olacak. Erdoğan, "Bu deniz fenerini de yine en kısa sürede ayağa kaldırmayı planlıyoruz. Şehir kapısından su yollarına kadar daha pek çok nadide özelliğiyle Patara'yı, ülkemizin tarihi zenginliğini dünyada temsil edebilecek bir yer olarak gördük. 2020 Patara Yılı'nın ülkemize ve turizm sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum" dedi.Karar, Antalya'da büyük sevinçle karşılandı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "2020 Patara Yılı Antalyamıza ve ülkemize hayırlı olsun. Antalya bu tarihi sorumluluğu başarıyla temsil edecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve katkısı olan herkese şükranlarımı arz ediyorum" dedi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin ise Antalya ve Türkiye turizmi açısından çok önemli bir karar olduğunu belirti. Davut Çetin, "Bu tip belli yıllara tema vermek çok önemli. Patara'yı iyi anlatmak lazım. Bu şehre 16 milyon turist geliyor. Biz hep denizkum, güneş eksenine sıkıştık. Artık biraz daha tarihi güzelliklerimiz ve coğrafyamıza dikkat çekmek lazım" diye konuştu. Bir yıl önce Göbeklitepe, ondan önce Troya ilan edildiğini hatırlatan Çetin, "Patara'nın tanınırlığı artacak" dedi.Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ise Likya'nın önde gelen liman şehri Patara'nın, geçmiş dönemlerde birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığını vurguladı. Ulutaş, "Alınan karar bu potansiyelin ortaya çıkartılması açısından önemli olacaktır. İlk demokratik meclisin bulunduğu yer olan Patara'nın birçok tarihi kalıntısı gün yüzüne çıkmayı bekliyor. Yerin altındaki tarihi zenginliklerin de çıkartılmasıyla Patara eski ihtişamına kavuşacaktır. Kaş'ın da dünyaya tanıtılmasına vesile olacaktır. Bugün bizim için bayram günü diyebilirim" şeklinde konuştu. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED)Başkanı Sururi Çorabatır da Patara'nın, kültür turizmine hizmet ettiğine belirterek, bu yılın Patara yılı ilan edilmesinin, bölgenin tanıtımına çok büyük katkı sağlayacağını dile getirdi. Çorabatır, "Turizm sektörü olarak alınan kararı sevinçle karşılıyoruz. Kültürel varlıklar turizme kazandırıldığı sürece Türkiye turizmi de payını artıracaktır" diye konuştu.Konuyu ilk olarak Antalya Milletvekili Atay Uslu gündeme getirmişti. Patara Yılı kapsamında 100 milyon liraya ulaşabilecek bir bütçe düşündüklerini de açıklayan Atay Uslu, "Patara'yı 2019 yılında 500 bin kişi ziyaret etti. Biz bu çalışmanın yapılması halinde en az 5 milyon kişinin Patara'yı ziyaret etmesini bekliyoruz" dedi. Uslu, ilk deniz fenerinin ayağa kalkmasının yanı sıra, TBMM'nin 100'üncü yıl kutlamasını Patara'daki ilk meclis binasında yapmasının, Abdülhamid Han tarafından yapılan Avrupa'nın ilk ve en uzun telsiz telgraf hattı istasyonunun yeniden ayağa kaldırılarak Telsiz Müzesi haline getirilmesinin de planlandığını açıklamıştı. Uslu, açıklamanın ardından yaptığı açıklamada ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkü etti.Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege, deniz kum güneşin yanında Antalya'nın var olan değerlerini, yıllarca çabalamalarına rağmen parlatamadıklarını, 2020 yılının bunun için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı ise "Böyle bir değerin tanıtılması için güzel bir adım atıldı. Turizm açısından da son derece olumlu gelişmeler yaşanacaktır" dedi. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, "Hem Likya yolunun kalbi olmasıyla, hem caretta carettaların yumurtlama alanı olmasıyla, hem Noel Baba'nın doğduğu yer olmasıyla eşsiz bir coğrafya. Patara bunu hak ediyor" dedi.PATARA Antik Kenti'nde 32 yıldır kazı çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Türkiye'de 2020 Turizm Yılı temasının Patara ilan edilmesinin, mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Prof. Dr. Işık, "Her şeyden önce Cumhurbaşkanımıza, Kültür ve Turizm Bakanımıza, valimize, kendim ve ekibim adına sonsuz teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Bu kararla hem 32 yıllık çalışmalarımız taçlanmış oldu, hem de Antalyamız, ülkemiz tanıtımı çok büyük ivme kazanmış oldu. Bu kararla Anadolu'nun en kadim uygarlıklarından biri olan Likya Uygarlığı, dünyanın da tanıdığı bir alan haline gelecek. Bütün meslektaşlarımla birlikte bu kararın hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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