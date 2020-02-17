İşte sanatın gücü

Antalya'nın Alanya Belediye Tiyatrosu Çocuk Birimi tarafından tüm oyuncu kadrosu engellilerden oluşan 'Kalbimin Sevgili Gözü' adlı oyun sahnelendi. 'Önemli olan gönül gözüyle görebilmektir' sloganıyla sahnelenen oyunda, görme, işitme, yürüme, konuşma ve zihinsel engelli oyuncuların performansı büyük alkış aldı. Yönetmenliğini senarist ve tiyatro yazarı Nilbanu Engindeniz'in üstlendiği oyunun kadrosu yaşları 10 ile 25 arasında değişen 11 oyuncudan oluşuyor.Nilbanu Engindeniz, oyunun süreklilik ve özel çocuklardan oluşan kadrosuyla Türkiye'de bir örneği olmadığını söyledi. Engindeniz, "Zihinsel ve bedensel özelliği farklı olan arkadaşlarımla 3.5 yıl önce çalışmaya başladık. İlk önce 'Küçük Prens' adlı oyunu sahneledik. Kaynaşınca birbirimizden ayrılamadık. Çünkü bir aile olduk. İki yıldır da 'Kalbimin Sevgili Gözü' adlı oyunu sergiliyoruz. Oyun bir anda o kadar çok duyuldu ve istek almaya başladı ki biz bu oyunla çeşitli festivallere, turnelere gitmeye başladık" ifadelerini kullandı.Oyun çalışmaları süresince önemli başarı hikayelerine tanık olduğunu anlatan Nilbanu Engindeniz, "Özel çocuklarımızın aslında bir evin içinde yalnız olarak değil, sosyalleşerek, okul hayatlarında, arkadaş çevreleriyle, sosyal hayatlarında çok farklı yerlere gidebildiğini gördüm. Hiç konuşamayan arkadaşım, şu anda başından sonuna kadar bir oyunda başrolü götürüyor. Bu da sanatın gücünü bir kez daha gösteriyor" diye konuştu.

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