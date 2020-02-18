Çocuklar cami ile buluştu

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ANTALYA'NIN Kaş ilçesinde yarıyıl tatilinde başlatılan 'Camiyi seviyoruz, namazla buluşuyoruz' projesi tamamlandı. Kaş Belediyesi ve İlçe Müftülüğü işbirliğinde yürütülen proje kapsamında öğrencilere hediyeleri verildi. Sinekçi Camisi'nde düzenlenen programa katılan Kaş Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Müdürü Hamit Batur ile Kabasekizi Camisi İmamı Mustafa Duvaklı, öğrencilere mangala oyunu, kırtasiye seti, kol saati, satranç takımı hediye etti. Batur projeye maddi ve manevi destek verenlere teşekkür etti.